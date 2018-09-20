МИД РФ обеспокоен ростом числа жертв конфликта в Донбассе за летние месяцы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В Москве выражают озабоченность ростом числа жертв в Донбассе, зафиксированном в очередном докладе Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине за период с 16 мая по 15 августа 2018 года. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"С озабоченностью принимаем к сведению информацию о неустойчивости ситуации в Донбассе и об увеличении числа жертв на 29,6% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что основной причиной гибели гражданских лиц стали обстрелы со стороны территории, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ)".

В Министерстве иностранных дел также выразили обеспокоенность и тревогу в связи с отмеченными миссией ООН фактами насилия, пыток и произвольных задержаний в районах возле линии разграничения в Донбассе, дискриминацией жителей региона со стороны украинских властей, отсутствием прогресса в расследовании преступлений на площади Независимости в начале 2014 года, трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года и убийств журналистов. "Тревогу вызывает констатированная НМПЧУ практика ущемления гражданских свобод: слова, мнения, собрания и ассоциации. В отчетный период зафиксировано 30 таких случаев, большинство сопровождалось насилием", - добавили в МИД.

В МИД РФ при этом вновь подчеркнули, что в мандат Наблюдательной миссии ООН не входит изучение ситуации с правами человека в Крыму, который является частью России. "Очередную попытку включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине считаем неправомерной", - добавили в министерстве.

Наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине регулярно представляет доклады по состоянию дел с сфере ее ответственности. Очередной документ, ранее представленный в Женеве, был посвящен периоду с 16 мая по 15 августа 2018 года. За это время наблюдатели ООН зарегистрировали 12 случаев гибели и 93 - ранения мирных жителей.