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Крушение российского Ил-20 в Сирии
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Захарова: трагедия с Ил-20 потребует дополнительных разъяснений со стороны Израиля

Представитель МИД РФ выразила уверенность, что разъяснения последуют "в самое ближайшее время"
Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова Александр Демьянчук/ТАСС
Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Трагедия со сбитым у берегов Сирии российским самолетом Ил-20 потребует дополнительных разъяснений со стороны Израиля.

Об этом на брифинге в четверг заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

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"Очевидно, что произошедшая 17 сентября трагедия потребует дополнительных расследований и, конечно, разъяснений с израильской стороны. Уверена, что они последуют в самое ближайшее время", - отметила дипломат.

Она также сообщила, что скоро "ожидается поступление новых данных, которые будут обнародованы и позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедией, о причастности к ней израильских военных летчиков".

"Со своей же стороны полагаю, что израильские летчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолет, - и об этом свидетельствуют данные наших военных экспертов - вели себя по меньшей мере непрофессионально, - подчеркнула Захарова. - Стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность и, выполняя свой долг, не может уклониться от пули, которая адресована не тебе".

Теги
СирияРоссияИзраильЗахарова, Мария ВладимировнаКрушение российского Ил-20 в Сирии
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