Захарова: трагедия с Ил-20 потребует дополнительных разъяснений со стороны Израиля

Об этом на брифинге в четверг заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Очевидно, что произошедшая 17 сентября трагедия потребует дополнительных расследований и, конечно, разъяснений с израильской стороны. Уверена, что они последуют в самое ближайшее время", - отметила дипломат.

Она также сообщила, что скоро "ожидается поступление новых данных, которые будут обнародованы и позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедией, о причастности к ней израильских военных летчиков".

"Со своей же стороны полагаю, что израильские летчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолет, - и об этом свидетельствуют данные наших военных экспертов - вели себя по меньшей мере непрофессионально, - подчеркнула Захарова. - Стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность и, выполняя свой долг, не может уклониться от пули, которая адресована не тебе".