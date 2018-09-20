Постпред РФ: деполитизация работы ПАСЕ позволит решить кризис в организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Россия выступает за скорейшее решение кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), добиться этого можно путем деполитизации работы организации и восстановлением полноправного российского участия в организации. Об этом сообщил в четверг ТАСС постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию в ПАСЕ, потому что она влияет непосредственно на работу уже всего Совета Европы, - сказал он. - Начавшийся в ПАСЕ кризис распространяется, как метастазы. Пора давно положить этому конец, мы ждем хоть каких-то качественных изменений".

"В целом межправительственное сотрудничество с Советом Европы продолжается, достаточно активно - и в правовом, и в социальном блоках, в борьбе с наркотрафиком и отмыванием денег, - отметил Солтановский. - Есть масса направлений, по которым мы сотрудничаем".

По словам дипломата, у сторон "достаточно перспектив в отношении новых отраслей, так называемой "мягкой безопасности". "Важно просто деполитизировать всю работу, восстановить полноправное участие России в ПАСЕ, тогда и финансовые вопросы будут решены, и другие политические тоже", - сказал он.

"Ситуация деликатная. Сейчас украинцы ведут оголтелую русофобскую кампанию, при этом их сторонники перешли в открытую. Воздержусь от прогнозов (об улучшении отношений с ПАСЕ - прим.ТАСС), но наше дело правое", - уверен постпред.

Он добавил, что РФ поддерживает рабочие контакты с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом. "Генсекретарь прекрасно понимает последствия кризиса в Совете Европы, который может стать системным. Ягланд в значительной степени поддерживает конструктивную линию", - сказал Солтановский.