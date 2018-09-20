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Матвиенко: в России зреет решение выйти из Совета Европы

По ее словам, РФ оценивает ситуацию в ПАСЕ как критическую
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Пресс-служба Совета Федерации РФ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в четверг заявила, что Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы в связи с противоречиями, возникшими между Москвой и Страсбургом.

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"У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне", - сказала она, обращаясь к главе ПАСЕ.

По словам Матвиенко, РФ оценивает ситуацию в ПАСЕ как критическую и ставит под сомнение легитимность некоторых решений ассамблеи.

Лилиан Мори Паскье пообещала, что доклад по изменению регламента ПАСЕ будет опубликован в четверг вечером.

"Я могу сказать, что комиссия свою работу завершила, - сказала она. - Мы еще раз проверяем доклад на предмет опечаток. Сегодня вечером на сайте Парламентской ассамблеи доклад будет опубликован".

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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