Матвиенко: в России зреет решение выйти из Совета Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в четверг заявила, что Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы в связи с противоречиями, возникшими между Москвой и Страсбургом.
"У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне", - сказала она, обращаясь к главе ПАСЕ.
По словам Матвиенко, РФ оценивает ситуацию в ПАСЕ как критическую и ставит под сомнение легитимность некоторых решений ассамблеи.
Лилиан Мори Паскье пообещала, что доклад по изменению регламента ПАСЕ будет опубликован в четверг вечером.
"Я могу сказать, что комиссия свою работу завершила, - сказала она. - Мы еще раз проверяем доклад на предмет опечаток. Сегодня вечером на сайте Парламентской ассамблеи доклад будет опубликован".