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Захарова: Россия имеет право досматривать суда в акватории Азовского моря

Представитель МИД РФ подчеркнула, что действия РФ по проверке судов направлены исключительно на обеспечение безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. РФ имеет право досматривать суда в акватории Керченского пролива и Азовского моря, поскольку это не противоречит нормам международного права. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия России по проверке судов направлены исключительно на обеспечение безопасности в акватории Азовского моря и Керченского пролива, - отметила она. - Они не противоречат каким-либо нормам международного права, применимым к этой акватории. Право России осуществлять такие действия недвусмысленно подтверждается практикой других государств, которые реализуют свои суверенные права в отношении внутренних вод".

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