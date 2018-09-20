Захарова: Россия будет задействовать против ИГ в Афганистане санкционные механизмы СБ ООН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Россия намерена активнее использовать антитеррористический и санкционный режимы Совета Безопасности ООН в отношении "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Принимая во внимание усиливающуюся экспансию ИГ в Афганистане и, как следствие, создание очагов напряженности по всей стране, в том числе непосредственно у границ наших среднеазиатских партнеров, намерены активнее задействовать антитеррористический и санкционный механизмы Совбеза ООН для противодействия игиловцам в Афганистане. В практическом плане собираем доказательную базу для подготовки заявок в комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГ и "Аль-Каиды" [запрещенная в РФ террористическая организация] на подведение под антитеррористический и санкционный режимы конкретных лиц и организаций, входящих в афганское отделение ИГ или непосредственно связанных с ним", - подчеркнула дипломат, напомнив, что эти российские предложения были озвучены постоянным представителем РФ при ООН Василием Небензей в ходе заседания Совбеза 17 сентября.
"Призываем все государства-члены активно подключиться к этому процессу и направлять соответствующие запросы на санкционирование в упомянутый комитет, - продолжила Захарова. - Распространение санкций на связанных с ИГ фигурантов позволит государствам-членам [ООН] применять к ним соответствующие санкционные меры, а именно - запрет на международные поездки, торговлю оружием, замораживание финансовых активов и так далее".