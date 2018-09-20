Захарова: международный форум может придать импульс процессу возвращения беженцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Международный форум может придать дополнительный импульс процессу возвращения сирийских беженцев на родину. Об этом заявила на брифинге в четверг директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Положительно оцениваем динамику возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания в Сирии, - отметила она. - Придать дополнительный импульс этому процессу мог бы соответствующий международный форум. В итоговом заявлении прошедшего 7 сентября в Тегеране трехстороннего саммита стран-гарантов астанинского процесса отмечена готовность России, Ирана и Турции рассмотреть возможность участия в подготовке такой конференции".

Как напомнила Захарова, поток возвращения репатриантов из Ливана и Иордании продолжается при содействии российского Центра приема, распределения и размещения беженцев. "Всего с 18 июля 2018 года в Сирию вернулись более 13 тыс. человек, а с 30 сентября 2015 года - более 242 тыс. человек", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ также добавила, что на освобожденные от террористов территории с 1 января 2018 года к местам постоянного проживания вернулись 148 тыс. внутренне перемещенных лиц, а с 30 сентября 2015 года - более 1 млн человек.

По ее словам, на юго-западе Сирии также стабилизируется обстановка после успешно завершенной там в августе военной операции. "Жизнь на этой территории постепенно возвращается в мирное русло, правительством Сирии организуются работы по восстановлению основных объектов инфраструктуры, продолжается оказание различной гуманитарной помощи, - продолжила дипломат. - Всего в Сирии с сентября 2015 года отремонтировано порядка 30 тыс. жилых домов, более 5 тыс. образовательных и 150 медицинских учреждений".

Захарова обратила внимание, что работы по восстановлению ведутся не в мирных, а в военных условиях: "Это все происходит в период ожесточенного противодействия сирийцев международному терроризму при поддержке РФ".