Путин рассчитывает на продолжение диалога с Абэ после общения во Владивостоке

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает на продолжение диалога с премьер-министром Японии Синдзо Абэ по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом глава российского государства заявил в своем поздравлении японскому коллеге по случаю его переизбрания на пост председателя Либерально-демократической партии Японии.
"Наше недавнее общение во Владивостоке было весьма конструктивным и полезным. И конечно, мы продолжим диалог, совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня",- отмечается в поздравлении.
Путин также отметил, что переизбрание Абэ на посту главы Либерально-демократической партии Японии наглядно подтверждает его "высокий политический авторитет, признание заслуг в решении задач, стоящих перед страной". Глава российского государства пожелал Абэ "крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в партийной и государственной деятельности".
Владимир Путин и Синдзо Абэ в последний раз встречались во Владивостоке на Восточном экономическом форуме в середине сентября. Во время их участия в пленарном заседании форума Путин предложил подписать мирный договор между Россией и Японией "безо всяких предварительных условий". Тогда Абэ не ответил российскому президенту.
Позднее в МИД Японии в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать это заявление сообщили, что Токио намерен вести переговоры с Россией с целью заключения мирного договора после решения территориального вопроса, и эта позиция остается неизменной.