Захарова: журналисты "Радио Свобода" не обращались в полицию и МИД с жалобами на угрозы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Журналисты радиостанции "Радио Свобода" не обращались в правоохранительные органы и МИД России с жалобами на угрозы. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она упомянула пресс-релиз по итогам встречи руководителя Совета управляющих по вопросам вещания США (BBG, Broadcasting Board of Governors) Джона Лэнсинга и госсекретаря США Майка Помпео, в котором шла речь о якобы имевшем место "преследовании Россией журналистов "Радио Свобода" и других свободных СМИ, а также угрозах журналистам данного медиа". "По имеющейся у нас информации, никто из корреспондентов "Радио Свобода", которые аккредитованы при МИД РФ, в правоохранительные органы нашей страны по вопросу неких или каких-либо угроз, или преследований не обращался", - заявила Захарова.

Захарова отметила, что департамент информации и печати МИД находится в постоянном контакте с московским офисом "Радио Свобода", он не получал от радиостанции никаких обращений. На запрос департамента с просьбой уточнить, о каких инцидентах идет речь, радиостанция не отреагировала.