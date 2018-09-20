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Захарова прогнозирует появление новых вбросов дезинформации со стороны Лондона

Представитель российского МИД добавила, что история с Солсбери и Эймсбери стала похожа на историю с Лох-несским чудовищем
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Демьянчук/ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ожидает, что Лондон продолжит вбросы дезинформации в отношении Москвы.

"Уверена, что со стороны Великобритании будут новые вбросы дезинформации. Они слишком далеко зашли, слишком много врали с первого дня (историй в Солсбери и Эймсбери - прим. ТАСС), - заявила дипломат в четверг в интервью телеканалу НТВ. - Если они не будут признаваться в этом, тогда им придется двигаться дальше. После таких обвинений и манипуляций на международных площадках, такие вещи просто так не проходят и с рук не сходят".

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"Эта история с Солсбери и Эймсбери стала похожа на историю с Лох-несским чудовищем, когда все его видели, у всех подтверждающие факты на руках, а на поверку оказывается, что это все фальшивки", - отметила Захарова.

По ее словам, таких вещей будет проявляться все больше и больше. "Официальный Лондон устроил шоу на весь мир. Чем дальше они идут дорогой манипуляций общественным мнением и вбросов недостоверной информации, тем больше будет желающих половить рыбку в мутной воде, заработать какие-то очки", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Теги
ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаДело Сергея СкрипаляОтравление в Эймсбери
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