Захарова считает, что Facebook превращается в инструмент манипуляций спецслужб США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook постепенно трансформируется в инструмент манипуляций американских спецслужб по зачистке информационного пространства. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Фактически получается, что любая информация не только в Facebook, но и в любых принадлежащих ему ресурсах, других ресурсах - Instagram, WhatsApp, может быть заблокирована или удалена специалистами по безопасности, штаб которых в текущем году, как мы понимаем, удвоится до 20 тыс. человек", - обратила особое внимание Захарова, говоря о предстоящем ужесточении этой соцсетью цензуры.

По ее словам, соцсеть Марка Цукерберга, которая поначалу зарекомендовала себя как средство свободного общения и обмена различного рода контентом, трансформируется в "манипулятивный инструмент американских спецслужб по зачистке информационного пространства от неугодных официальному Вашингтону материалов о контактах, о прессинге, который в последнее время ощущает на себе компания Facebook со стороны американских СМИ и не только американских".

"Судя по поступающей информации, под предлогом борьбы с фейковыми новостями, в дополнение к уже существующим правилам по фильтрации на достоверность текстовых сообщений, политической рекламы, теперь [в Facebook, а также в подконтрольных ему соцсетях] будут проверять и личные данные пользователей, аудио - и видеоматериалы", - добавила Захарова.

По словам официального представителя МИД, "все эти шаги, которые наносят серьезный удар по ценностям демократии и свободы слова, свободы вообще в принципе, представляются в США в качестве вынужденной меры, якобы призванной противостоять вмешательству в американские выборы". "Сам Цукерберг заверяет, что он действует из лучших побуждений", - сказала Захарова.

В качестве примера она привела финансирование руководством Facebook в рамках партнерства с Атлантическим советом исследовательской организации Digital Forensic Research Lab, основными задачами которой являлось осуществление мониторинга и выявление влияния на протестные настроения, указав на "обман и манипуляцию людьми, которые верят и в так называемые новые медиа, и свободу распространения информации". При этом официальный представитель МИД РФ также обратила внимание, что указанная организация вела аналогичную деструктивную деятельность в России.