Захарова: Москва делает все для освобождения задержанных на Украине граждан России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Москва делает все возможное для освобождения задержанных на Украине российских граждан и защиты их прав и интересов. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Наши дипломаты из посольства и генеральных консульств на Украине поддерживают регулярные контакты и с ними самими [задержанными гражданами РФ], и с их адвокатами, и с их родственниками, продолжают предпринимать все необходимые усилия для их освобождения и по защите прав и интересов российских граждан, - отметила она. - Соответствующая работа ведется и по линии уполномоченного по правам человека в РФ [Татьяны Москальковой], которая пытается наладить конструктивный диалог со своей украинской коллегой".

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что 12 сентября российским дипведомством было получено письмо от задержанных и осужденных на Украине россиян к президенту РФ "с просьбой обменять их на украинских граждан, которые находятся в российских пенитенциарных учреждениях". По ее словам, к письму было приложено 21 обращение от упомянутых российских граждан. "На днях эти обращения были направлены в администрацию президента РФ, а также уполномоченному по правам человека в РФ, которой, по договоренности президентов России и Украины, поручено совместно с ее украинской коллегой заниматься вопросами граждан РФ, задержанных на Украине, и граждан Украины, задержанных в РФ", - добавила она.

"По существу проблемы хотела бы напомнить, что украинской стороной удерживается не 21 человек, - подчеркнула Захарова. - Их гораздо больше, чем подписавших обращения. Они известны российской стороне".