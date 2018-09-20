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Источник: новые сроки встречи в московском формате по Афганистану пока не определены

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов сообщил, что Россия надеется провести эту встречу до конца года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Дата встречи в московском формате по Афганистану с участием талибов по итогам консультаций с представителями Кабула в Москве не определена. Об этом ТАСС в четверг сообщил дипломатический источник.

"Переговоры с делегацией МИД Афганистана завершились, - сказал собеседник. - Новые сроки встречи в московском формате по Афганистану до сих пор не определены".

В четверг в МИД РФ прошли консультации спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова с замглавы МИД Афганистана Насиром Ахмадом Андишей, на которых обсуждались перспективы проведения встречи московского формата по Афганистану, ранее отложенной на неопределенный срок.

На 4 сентября в российской столице были намечены консультации по Афганистану в московском формате. Приглашение принять участие во встрече было направлено 12 странам, включая США, которые ответили отказом. Кроме того, на заседание было приглашено руководство политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в России) в Дохе.

27 августа состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Афганистана Ашрафом Гани, во время которого стороны договорились перенести встречу из-за кадровых перестановок в правительстве республики и согласовать новую дату консультаций в Москве по дипломатическим каналам. Позднее заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов сообщил, что Россия надеется провести встречу московского формата до конца года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссияГани, АшрафМоргулов, Игорь Владимирович
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