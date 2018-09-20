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Вице-мэр Москвы Ефимов останется также главой профильного департамента по экономике

Ранее он возглавлял департамент экономической политики и развития города

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Назначенный вице-мэром Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов продолжит возглавлять профильный департамент. Соответствующий указ столичного градоначальника Сергея Собянина размещен на сайте мэра и правительства города.

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Собянин 19 сентября назначил Ефимова, который ранее работал руководителем департамента экономической политики и развития города, заместителем мэра по экономической политике.

"Внести изменение в указ мэра Москвы от 19 сентября 2018 г. № 46-УМ "О назначении заместителей мэра Москвы в правительстве Москвы", дополнив слова "заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений" словами ", руководителем Департамента экономической политики и развития города Москвы", - говорится в документе.

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