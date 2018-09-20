Департамент спорта и туризма Москвы разделили на два самостоятельных ведомства

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин реорганизовал Департамент спорта и туризма, разделив его на два самостоятельных ведомства. Соответствующий указ градоначальника размещен в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Реорганизовать Департамент спорта и туризма города Москвы путем выделения из него комитета по туризму города Москвы, являющегося правопреемником Департамента спорта и туризма города Москвы по правам и обязанностям в сфере туризма и гостиничного хозяйства. Переименовать Департамент спорта и туризма города Москвы в Департамент спорта города Москвы", - говорится в документе.

Уточняется, что соответствующие изменения производятся в целях совершенствования структуры органов исполнительной власти и оптимизации функционирования отдельных государственных учреждений и предприятий города.

Департамент спорта и туризма предоставлял госуслуги в области физкультуры, спорта, туризма и гостиничного хозяйства, а также отвечал за развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений, организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, развитие туристической индустрии, развитие и координацию международных и межрегиональных связей в этих сферах. До настоящего времени реорганизованное ведомство возглавлял Николай Гуляев.

Избранный на второй срок мэр Москвы Сергей Собянин 18 сентября официально вступил в должность главы региона и отправил правительство столицы в отставку.