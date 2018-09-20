Собянин создал Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы будет реорганизован в два ведомства - из него выделен и создан новый департамента предпринимательства и инновационного развития. Соответствующий указ столичного градоначальника Сергея Собянина размещен в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Реорганизовать Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы путем выделения из него Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. <...> Переименовать Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы в Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы", - говорится в документе.

До настоящего момента реорганизованное ведомство возглавлял Алексей Фурсин. Департамент разрабатывал и реализовывал политику города в сфере промышленной, научно-технической и инновационной деятельности, занимался поддержкой и развитием предпринимательства, формированием благоприятного инвестиционного климата, привлечением и сопровождением инвестиций, развитием промышленных зон столицы.

В частности, в сферу интересов ведомства входило создание и развитие технопарков, индустриальных парков и кластеров, утверждение тематического плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Департамент вел реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, инновационно-активных организаций города Москвы, разрабатывал для них льготы и субсидии.

Избранный на второй срок мэр Москвы Сергей Собянин 18 сентября официально вступил в должность главы региона и отправил правительство столицы в отставку.