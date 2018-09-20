Доля женщин-управленцев в Мурманской области достигла 30%

МУРМАНСК. 20 сентября. /ТАСС/. Доля женщин в сфере управления в Мурманской области достигла 30%, и этот показатель необходимо повышать, сообщила в четверг на стратегической сессии "Женщины за развитие глобальной стратегии здоровья" в рамках II Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге губернатор Мурманской области Марина Ковтун, которая является членом координационного совета по реализации национальной стратегии в интересах женщин.

"Женщин у нас в сфере управления 30%, и эту цифру надо повышать, женщин надо больше привлекать в управленцы, доверять им", - сказала глава региона.

Вопрос о снятии карьерных ограничений для женщин стал одним из основных на форуме. По словам губернатора области, для этого женщинам надо помогать в получении дополнительного образования, в переквалификации, в обеспечении работы после выхода из декретного отпуска. "Мы в регионе планируем разработку программы поддержки женщин в сфере управления, для этого в ближайшее время рассмотрим ситуацию в сфере женского предпринимательства, влияние уже принятых мер на повышение уровня жизни женщин", - сказала Ковтун.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт- Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.