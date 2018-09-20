Заместители глав МИД России и Афганистана обсудили подготовку встречи в московском формате

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил в четверг со своим афганским коллегой Насиром Ахмадом Андишей двусторонние отношения и подготовку заседания в московском формате. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-афганских отношений, а также подготовки очередного заседания московского формата консультаций в целях содействия скорейшему запуску процесса национального примирения в Афганистане", - отметили в дипведомстве.

Как ранее сообщил ТАСС дипломатический источник, дата проведения встречи пока не определена.

В московском формате участвуют представители Афганистана, России и стран региона. Последний раунд таких консультаций состоялся в апреле прошлого года. Ранее представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) не принимали в них участие. В МИД РФ неоднократно подчеркивали необходимость запуска процесса национального диалога в Афганистане, в том числе с участием талибов, которые представляют одну из ведущих военно-политических сил в стране.

На 4 сентября в Москве были намечены консультации по Афганистану в московском формате. Приглашение принять участие во встрече было направлено 12 странам, включая США, которые ответили отказом. Кроме того, на заседание было приглашено руководство политического офиса движения "Талибан" в Дохе.

27 августа состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Афганистана Ашрафом Гани, во время которого стороны договорились перенести встречу из-за кадровых перестановок в правительстве исламской республики и согласовать новую дату консультаций в Москве по дипломатическим каналам. Позднее Моргулов сообщил, что Россия надеется провести встречу московского формата до конца года.