Путин обсудил с Совбезом безопасность военных РФ в Сирии и итоги выборов 9 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности России вопросы безопасности российских военных в Сирии, итоги состоявшихся 9 сентября выборов в России, а также ряд других тем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На повестке дня была тема повышения уровня безопасности российских военнослужащих в Сирии после катастрофы российского Ил-20 близ базы Хмеймим", - сказал пресс-секретарь.

"Состоялся также обмен мнениями о результатах выборов в России, прошедших 9 сентября", - сообщил он.

"Участники совещания также проговорили вопросы российско-белорусского сотрудничества в контексте подготовки встречи президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в пятницу в Сочи", - отметил Песков. "Обсуждались также текущие вопросы социально-экономического развития России", - добавил он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.