Косачев: очередные черные списки США создают иллюзию доказанности обвинений в адрес РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. США пытаются создать впечатление доказанности своих обвинений в адрес россиян и организаций, расширяя черные списки лиц, сотрудничество с которыми третьим лицам грозят санкциями. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Это уже не первый случай, когда наказание служит доказательством и точкой в весьма спорном деле", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

"Включение в список бизнесмена [Евгения] Пригожина и его фирмы, а также имен 12 "офицеров ГРУ", якобы вмешивавшихся в американские президентские выборы, должно сформировать впечатление доказанности обвинений в их адрес, чего в реальности и в помине нет", - добавил сенатор.

По его словам, помимо прочих есть также очевидная причина "очередного включения очередных россиян в американские черные списки - это продолжение "нагнетания" напряженности на российском направлении и демонстрации решительности.

"Кроме того, сам факт, что новые персональные санкции не вводятся, а ограничиваются контакты других стран с этими людьми и организациями, подтверждает, что Вашингтон заинтересован в информационном вакууме вокруг тех, кого он репрессирует: правда от них явно опасна для Америки", - считает сенатор.

По его мнению, сами названные Госдепом причины санкций, такие как "агрессия России на Украине, аннексия Крыма, кибервторжения и атаки, вмешательство в выборы 2016 года и другие злонамеренные действия", не могут считаться доказанными ни юридически, ни фактически, "а потому и нужна иллюзия единственно верной трактовки событий". "Ну и американцы не были бы американцами, если бы из каждого пафосного документа у них не выглянули сугубо экономические "уши", - отметил глава международного комитета СФ.

О черных списках

Соединенные Штаты внесли в четверг в свой черный список еще 33 физических и юридических лица России, связанных с ее оборонно-промышленным комплексом, а также разведкой. Об этом заявил в телефонной беседе с журналистами представитель американской администрации высокого ранга.

Госсекретарь США Майкл Помпео "добавил [в черный список] 33 лица" и организации, которые "действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России" в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), отметил он.

Теперь в этом "контрольном списке" находятся 72 позиции. Согласно разделу 231 CAATSA, который регулирует формирование данного перечня, "любое лицо, которое сознательно участвует в значительных деловых операциях с любым из этих лиц, подпадает под санкции". Иными словами, американское законодательство предусматривает применение американских рестрикций против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России.