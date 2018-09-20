Путин проведет переговоры с Лукашенко и обсудит перспективы евразийской интеграции

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября в Сочи встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом. "В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, а также актуальные международные проблемы", - сообщили в пресс-службе Кремля.

О предстоящей встрече президенты России и Белоруссии предварительно договорились в ходе телефонного разговора 30 августа, когда подтвердили необходимость проведения переговоров с участием руководства правительств. Кроме того, присоединиться к разговору приглашены вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, а также министры финансов.

В свою очередь пресс-служба белорусского лидера сообщила, что в повестку двусторонней встречи Путина и Лукашенко в формате один на один войдут актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. "Ожидается, что стороны подробно рассмотрят вопросы по широкому кругу направлений, в том числе в сферах сельского хозяйства, промышленности, торгово-экономического и финансового взаимодействия, сотрудничества в нефтегазовой сфере, по союзной и интеграционной тематике", - отметили в пресс-службе Лукашенко.

Лидеры России и Белоруссии встречаются регулярно. В частности, предыдущие переговоры прошли 22 августа в сочинской резиденции российского президента Бочаров ручей. Тогда Лукашенко сделал особый акцент на том, что в отношениях двух стран остаются нерешенные проблемы, однако этот условный список со временем не разрастается, потому что стороны очень тесно сотрудничают друг с другом. После этой встречи Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил, что рассчитывает на выполнение российской стороной достигнутых двусторонних соглашения в различных сферах, включая договоренности по поставкам продовольствия в РФ и нефтегазовым вопросам.