Александр Усс вступил в должность губернатора Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Александр Усс, победивший на выборах губернатора Красноярского края, в пятницу вступил в должность главы региона. Он принял присягу во время инаугурации, которая проходит в Большом концертном зале в Красноярске, передает корреспондент ТАСС.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Красноярского края соблюдать Конституцию РФ <...> честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, приложить все силы и знания на благо Красноярского края", - сказал Усс.

Нового главу Красноярского края поздравили председатель регионального законодательного собрания Дмитрий Свиридов, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе в Сергей Меняйло.

"С вашим именем люди, живущие в Красноярском крае, связывают свое будущее. Я уверен в том, что ваш опыт, предыдущий, в должности председателя Законодательного собрания, ваш опыт нынешний, позволит <...> организовать работу на благо Красноярского края и России", - сказал Меняйло.

После вступления в должность губернатора Александр Усс обратился к присутствующим в зале и ко всем жителям региона. "Нам здесь жить. Эти простые слова всегда были и будут девизом для моих намерений и дел", - сказал он.

29 сентября 2017 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Красноярского края Александра Усса, который на протяжении последних 19 лет был председателем красноярского законодательного собрания. Усс возглавил край после отставки Виктора Толоконского, который руководил регионом с мая 2014 года. Усс баллотироваться на пост губернатора от партии "Единая Россия".

Как сообщалось ранее, явка на выборах составила 28,94%. За Усса проголосовали 60,19% избирателей.