Путин выразил уверенность в партнерском взаимодействии с Арменией в евразийской интеграции

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в партнерском взаимодействии РФ и Армении в рамках интеграционных процессов в Евразии. Как сообщили в пресс-службе Кремля, об этом глава государства заявил в телеграмме, направленной президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю национального праздника - Дня независимости.

"Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее развитие союзнических связей, многопланового сотрудничества на двусторонней основе, а также партнерского взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве, - говорится в сообщении. - Президент Российской Федерации убежден, что это отвечает интересам братских народов России и Армении, идет в русле упрочения региональной безопасности и стабильности".

Глава государства также с удовлетворением отметил дружественный, союзнический характер отношений между Россией и Арменией, высокий уровень двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях.