Президент Сербии направил Путину и Шойгу соболезнования в связи с крушением Ил-20

БЕЛГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич направил письмо с соболезнованиями на имя президента РФ Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу в связи с крушением самолета Ил-20. Об этом сообщила в четверг вечером пресс-служба сербского лидера.

"Примите искренние соболезнования в связи с гибелью военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в самолете Ил-20, сбитом над Средиземным морем. Уверен, что русский народ сохранит память о своих согражданах, которые погибли, исполняя военный долг, что является самой большой жертвой, которую можно принести родине. Их благородная миссия в стремлении сделать мир мирным и справедливым обязывает нас к вечной благодарности. В эти тяжелые мгновения сербский народ вместе с братским русским народом", - говорится в тексте письма.

Вучич также попросил "передать глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших военных", сообщила пресс-служба.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.