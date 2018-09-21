США ввели вторичные санкции за сделки с РФ. Это опасный прецедент для российского ОПК

Новые санкции способны нанести чувствительный удар по российскому ОПК. В 2017 году Россия продала вооружений на $15 млрд. Потенциальные вторичные санкции могут коснуться не только Китая, но и других партнеров по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), среди которых Турция, страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар и Египет), Индия, Индонезия, Вьетнам и пр. США открыто призывают "все другие страны свернуть отношения с оборонным и разведывательным секторами России", поскольку они "связаны со злонамеренной деятельностью по всему миру".

Таким образом, вводя новые санкции, американцы надеются "навязать дополнительные издержки российскому правительству" за неугодный Вашингтону курс. И одновременно оказывают давление на российских партнеров, требуя от них прекратить ВТС с Россией. Однако в Москве уже заявили, что "никогда и ни у кого не получится" диктовать РФ свои условия.