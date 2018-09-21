США ввели вторичные санкции за сделки с РФ. Это опасный прецедент для российского ОПК

США ввели новые санкции, связанные с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) и разведкой России. На этот раз Вашингтон не просто расширил черный список, но и ввел так называемые вторичные санкции — рестрикции против иностранных лиц за сотрудничество с РФ. Объясняем, кто попал под удар и почему новые санкции создают опасный прецедент для России и ее партнеров.
Кто попал в санкционный список?
США включили в контрольный список в части ОПК следующие три организации: ЧВК "Вагнер", ООО "Оборонлогистика" и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (бывшее КНААПО). Как связанные с разведкой России, в список добавлены Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".
Персональные санкции введены против бизнесмена Евгения Пригожина, начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова и его заместителя Сергея Гизунова. Кроме того, в список попали 13 россиян, обвиненных во вмешательстве в выборы-2016, и 12 предполагаемых военных разведчиков из России.
Кого коснулись вторичные санкции?
Вторичные санкции были введены в отношении Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу. Это ведомство занимается обновлением вооружений Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Поводом для санкций послужило приобретение Пекином у Москвы самолетов Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. Рестрикции означают замораживание активов департамента и его главы в случае их обнаружения в финансовой системе США, запрет на выдачу въездных виз и отказ в экспорте американской военной техники.
Это вообще законно?
Да, с точки зрения закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Согласно разделу 231 CAATSA, "любое лицо, которое сознательно участвует в значительных деловых операциях с любым из этих лиц, подпадает под санкции". Иными словами, американское законодательство предусматривает применение американских рестрикций против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России.
Вторичные санкции ранее вводились против контрагентов Ирана и Кубы, но ни разу — России. Китай осуществил закупку десяти истребителей Су-35 в декабре 2017 года и несколько систем С-400 в январе текущего года. "Обе эти транзакции, осуществленные уже после вступления в силу CAATSA, обсуждались между Управлением вооружений и "Рособоронэкспортом", который находится в санкционном списке", — уточнили в американской администрации.
Как отреагировал Китай?
Китайские власти сделали Соединенным Штатам представление, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. "Мы сделали США представление по этому поводу", — сказал он, выступая на регулярном брифинге. — Подобные действия Вашингтона серьезно нарушают нормы международного права". По его словам, санкции США не отразятся на отношениях Китая и РФ в оборонной сфере.
Тогда в чем опасность?
Новые санкции способны нанести чувствительный удар по российскому ОПК. В 2017 году Россия продала вооружений на $15 млрд. Потенциальные вторичные санкции могут коснуться не только Китая, но и других партнеров по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), среди которых Турция, страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар и Египет), Индия, Индонезия, Вьетнам и пр. США открыто призывают "все другие страны свернуть отношения с оборонным и разведывательным секторами России", поскольку они "связаны со злонамеренной деятельностью по всему миру".
Таким образом, вводя новые санкции, американцы надеются "навязать дополнительные издержки российскому правительству" за неугодный Вашингтону курс. И одновременно оказывают давление на российских партнеров, требуя от них прекратить ВТС с Россией. Однако в Москве уже заявили, что "никогда и ни у кого не получится" диктовать РФ свои условия.