Медведев заявил о готовности работать с новым премьером Белоруссии

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Российская сторона готова работать с новым премьером Белоруссии и правительством республики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Российский премьер поздравил Румаса с назначением на пост.

"Это сложная, ответственная работа. Российская сторона, правительство РФ и я готовы работать с белорусским правительством и с вами. Желаем вам в этом успехов", - сказал Медведев.

14 августа в ходе совещания в Орше Лукашенко раскритиковал прежнее правительство за саботирование его поручений и потребовал до конца недели определиться с заменой всей "верхушки" кабмина. 18 августа Лукашенко сменил руководство правительства. Премьер-министром Белоруссии назначен Сергей Румас, он сменил на этом посту Андрея Кобякова, который возглавлял белорусское правительство с 2014 года. Румас до этого возглавлял белорусский Банк развития.

Румас поблагодарил Медведева за возможность обсудить вопросы, которые премьеры начали обсуждать в ходе телефонных переговоров. "Наши заместители работали это время по вопросам, которые они курируют, я думаю, ваши заместители вам докладывали. Ваше предложение о том, что группа высокого уровня должна быть координатором всех вопросов, оно уже сегодня воплощается", - сказал Румас, уточнив, что группа работает.

"Новый посол России в Белоруссии Михаил Викторович Бабич уже включился тоже в эту работу", - добавил белорусский премьер.

Говоря о встрече, Румас высказал желание сверить позиции перед встречей президентов с целью облегчения работы на высшем уровне глав государств.

Повестка встречи

Дмитрий Медведев заявил, что на встрече с Сергеем Румасом планирует обсудить энергетическое сотрудничество. В начале встречи Медведев обратил внимание на рост товарооборота РФ и Белоруссии в течение нескольких лет подряд.

"Есть вопросы, которые всегда возникают, в том числе в сфере энергетического сотрудничества, в некоторых других областях, которые мы с вами обсудим, а затем, соответственно, во время переговоров с президентом", - сказал российский премьер.

Визит Лукашенко в РФ

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября в Сочи встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом. "В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, а также актуальные международные проблемы", - сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

О предстоящей встрече президенты России и Белоруссии предварительно договорились в ходе телефонного разговора 30 августа, когда подтвердили необходимость проведения переговоров с участием руководства правительств. Кроме того, присоединиться к разговору приглашены вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, а также министры финансов.