Делегация РФ: совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве остается конфронтационным

ВАРШАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ежегодное совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения остается политизированной и конфронтационной площадкой. Об этом заявил в пятницу заместитель главы российской делегации, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, выступая на закрытии совещания.

"В очередной раз мы провели встречу в Варшаве для обсуждения актуальнейших проблем человеческого измерения ОБСЕ, и в очередной раз, к сожалению, отмечаем крайне политизированный и конфронтационный характер данного мероприятия", - сказал он.

"Совершенно очевидно, что многие наши коллеги категорически не приемлют иной точки зрения, кроме своей", - отметил Лукьянцев. "При этом с упорством, достойным лучшего применения, при каждом удобном случае повторяют мантру про абсолютный и ничем не ограниченный характер права на свободу выражения мнения, иначе называемой свободой слова. Однако стоит кому-то высказать мнение, отличное от их собственного, они делают все для того, чтобы оборвать, заглушить собеседника, не дать ему возможность выступить", - добавил он.

В заключение Лукьянцев указал на "давно назревшую необходимость в осуществлении серьезной реформы в работе Бюро по демократическим институтам и правам человека и других исполструктур ОБСЕ". "Ожидаем от них наращивания и повышения качества усилий по решению проблем, существующих на всем пространстве ОБСЕ, - добавил он. - Подтверждаем нашу готовность к активному взаимодействию со всеми конструктивно настроенными силами".

В ходе двухнедельного совещания в Варшаве состоялось множество дискуссий по основным проблемам гуманитарной корзины ОБСЕ. Неоднократно представители Украины, США, Канады пытались помешать выступлениям представителей СМИ и гражданского общества из Крыма. Некоторым из них не удалось озвучить свои замечания, но многим это удалось.