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Вершинин обсудил со спецпредставителем МИД Норвегии ситуацию в Сирии и Ираке

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в четверг со спецпредставителем МИД Норвегии по Сирии и Ираку Кнутом-Эйливом Лейном ситуацию в этих странах. Об этом говорится в пятничном сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии, обсуждены перспективы продвижения политического урегулирования и стабилизации ситуации в Ираке, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес ", - отметили в дипведомстве.

Теги
ИракСирияНорвегияРоссияВершинин, Сергей Васильевич
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