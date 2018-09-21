Вершинин обсудил со спецпредставителем МИД Норвегии ситуацию в Сирии и Ираке

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в четверг со спецпредставителем МИД Норвегии по Сирии и Ираку Кнутом-Эйливом Лейном ситуацию в этих странах. Об этом говорится в пятничном сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии, обсуждены перспективы продвижения политического урегулирования и стабилизации ситуации в Ираке, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес ", - отметили в дипведомстве.