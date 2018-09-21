Лавров: внешние игроки не должны претендовать на единоличный контроль над Балканами

"Все внешние игроки не должны создавать на Балканах каких-то конфронтационных ситуаций. Никто из этих внешних игроков не должен претендовать на то, что он контролирует Балканы, а остальным сюда вход заказан", - отметил глава МИД РФ.

САРАЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Никто из внешних игроков не должен создавать конфронтационных ситуаций на Балканах и претендовать на единоличный контроль над регионом. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с боснийским коллегой Игорем Црнадаком.

"Наша страна тесно и продуктивно сотрудничала и с Европейским союзом, и с США, в том числе при согласовании Дейтонских соглашений, - напомнил Лавров. - Не вижу каких-либо причин, почему это сотрудничество должно сейчас подвергаться сомнению".

Российский министр также обратил внимание на необходимость соблюдения принципов, заложенных в резолюции 1244 в отношении косовского урегулирования. "Мы приветствуем диалог между Белградом и Приштиной, - подчеркнул он. - Главное, чтобы то, о чем договариваются в рамках этого диалога, выполнялось".

По словам Лаврова, Москва всегда будет уважать выбор, который сделают боснийцы на всеобщих выборах 7 октября.

"Мы всегда будем уважать выбор боснийцев и будем работать со всеми, кому они отдадут свои голоса. Мы никогда не советуем, за кого голосовать, когда речь идет о выборах в других странах. Нашими фаворитами являются фавориты боснийских граждан", - подчеркнул российский министр.

Лавров отметил, что предстоящие выборы Боснии и Герцеговине (БиГ) должны опираться на принципы Дейтонского соглашения (положило конец конфликту между мусульманской, хорватской и сербской общинами) и способствовать консолидации общества.

"Россия твердо исходит из безальтернативности Дейтонских соглашений. Поддерживаем суверенитет, территориальную целостность, независимость БиГ и, конечно, конституционные полномочия двух ее энтитетов (Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская - прим. ТАСС) и принцип равноправия трех конституционных народов (бошняки, сербы и хорваты - прим. ТАСС). Мы заинтересованы в том, чтобы результаты выборов, которые предстоят в БиГ в следующем месяце, также опирались на эти принципы. Это будет способствовать консолидации всех боснийцев вокруг Дейтонских принципов и в этом, я считаю, залог успешного развития боснийского государства", - отметил Лавров.

На выборах 7 октября жителям Боснии и Герцеговины предстоит проголосовать за членов президиума страны, который состоит из сербов, боснийцев и хорватов, депутатов Парламентской ассамблеи, а также глав и депутатов законодательных собраний двух энтитетов страны - Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.