Лавров: доверие к доллару падает очень резко в результате санкций США

САРАЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Введение США новых санкций ведет к резкому падению доверия к долларовой системе и самому доллару. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя включение в санкционные списки США в четверг 33 российских лиц и компаний.

"Мы уже делаем выводы из этой ситуации, мы делаем все необходимое, чтобы не зависеть от тех стран, которые так поступают в отношении своих международных партнеров, - продолжил Лавров. - Все больше и больше наших партнеров в Азии, в Латинской Америке начинают исходить из таких же подходов. Думаю, что это движение будет только продолжаться".

"Не первый раз серьезные международные проблемы, затрагивающие многих членов мирового сообщества, становятся заложниками электоральных циклов, - сказал он. - Это очень близорукий подход, потому что, как я уже сказал, доверие к нынешним принципам международной финансовой системы подорвано очень серьезно. Все больше и больше стран задумываются о том, чтобы избежать от нее какой-либо зависимости".

"Что касается объявленных США новых санкций в отношении российских физических и юридических лиц, то мы уже перестали чему-то удивляться. Конкретно в отношении компании "Сухой", завода в Комсомольске-на-Амуре - эти санкции, конечно же, очередное проявление нечистоплотной конкуренции. В очередной раз мы все убеждаемся, что долларовая система полностью себя дискредитировала и доверие к доллару падает очень резко", - сказал он.

Судя по тексту данного указа и сопроводительного письма, направленного руководству Конгресса США, о введении дополнительных ограничительных мер против России речь не идет. Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США уточнило, что документ дает министру финансов полномочия "предпринять конкретные действия для дальнейшей реализации санкций и дает указание ведомствам правительства США принять все необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения полной имплементации упомянутых санкций". Таким образом, по свидетельству минфина, имеется в виду лишь делегирование полномочий по введению рестрикций тем или иным структурам федерального правительства.

В указе перечисляются ограничения, которые правительство США уже было обязано применять к Москве в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Имеется в виду в том числе "запрет для американских финансовых учреждений на предоставление займов подпадающих под санкции лицам", "блокирование всей собственности попавших под санкции лиц на территории США", "запрет для граждан США на инвестирование в пользу попавших под санкции лиц и покупку значительных активов или долговых инструментов" этих лиц, запрет на их въезд на территорию Соединенных Штатов и т. д.

CAATSA - закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанный президентом Дональдом Трампом летом 2017 года и вводящий различные дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР.