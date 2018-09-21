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Отставки и назначения

Шпорт: мэр Комсомольска-на-Амуре ушел после критики за невыполнение плана развития города

Губернатор Хабаровского края также добавил, что сейчас главной задачей является поиск эффективного управленца для реализации плана

ХАБАРОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подтвердил отставку после критики за невыполнение плана развития города мэра Комсомольска-на-Амуре Андрея Климова.

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Ранее Шпорт предложил уйти в отставку Климову из-за неудовлетворительного выполнения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города.

"Мэр услышал меня, подал в отставку. Сейчас наша задача - помочь подобрать эффективного управленца для реализации долгосрочного плана развития города", - сказал Шпорт, отвечая на вопрос ТАСС, связана ли отставка Климова с критикой за невыполнение плана развития города.

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Шпорт, Вячеслав ИвановичРоссияОтставки и назначенияХабаровский край
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