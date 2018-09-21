Шпорт: мэр Комсомольска-на-Амуре ушел после критики за невыполнение плана развития города

ХАБАРОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подтвердил отставку после критики за невыполнение плана развития города мэра Комсомольска-на-Амуре Андрея Климова.
Ранее Шпорт предложил уйти в отставку Климову из-за неудовлетворительного выполнения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города.
"Мэр услышал меня, подал в отставку. Сейчас наша задача - помочь подобрать эффективного управленца для реализации долгосрочного плана развития города", - сказал Шпорт, отвечая на вопрос ТАСС, связана ли отставка Климова с критикой за невыполнение плана развития города.