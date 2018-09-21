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Полномочия главы администрации Комсомольска-на-Амуре будет исполнять Евгений Коршиков

В администрации города также добавили, что исполняющего обязанности мэра выберет городская дума из числа своих депутатов

ХАБАРОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Полномочия главы администрации Комсомольска-на-Амуре переданы первому заместителю главы города Евгению Коршикову. Об этом сообщили ТАСС в администрации Комсомольска.

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Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов ушел ранее в отставку.

"По уставу Комсомольска-на-Амуре с момента заявления мэра об увольнении обязанности главы администрации исполняет первый заместитель главы города - Коршиков Евгений Владимирович. Что касается исполняющего обязанности главы города, то он будет избран городской думой, дума должна избрать из числа своих депутатов", - уточнили в администрации.

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