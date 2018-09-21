Полномочия главы администрации Комсомольска-на-Амуре будет исполнять Евгений Коршиков

Кремль уверен в нулевой толерантности к нарушениям на выборах 23 сентября

По словам пресс-секретаря президента, "четко заявлена позиция Центризбиркома о том, что ни малейшие проявления электоральной нечистоплотности не будут допущены"

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