Глава Ингушетии утвердил новый состав кабинета министров республики

МАГАС, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров утвердил кандидатуры на посты руководителей министерств региона, которые представил премьер-министр республики Зялимхан Евлоев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"По представлению премьер-министра Ингушетии Зялимхана Евлоева мною сегодня были одобрены последние кандидатуры руководителей органов исполнительной власти. Работу в должности министра труда и соцзащиты продолжит Зелимхан Котиков, министра финансов - Бекхан Оздоев, Минэкономразвития реорганизовано и преобразовано в министерство экономики, промышленности и торговли под руководством Умалата Торшхоева. Таким образом полный состав кабмина Ингушетии утвержден", - приводит пресс-служба слова Евкурова.

Как сообщается, в новом кабмине продолжат работу руководитель регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Муслим Яндиев, министр образования и науки Юсуп Костоев, министр здравоохранения Марем Арапханова. Также сохранили должности руководитель государственной службы ЗАГС Ингушетии Мадина Барахоева, начальник управления по организации деятельности мировых судей Багаудин Муцольгов и начальник ГУ "Ингушавтодор" Батыр Хаматханов.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года на должность главы Ингушетии депутаты Народного собрания республики переизбрали Юнус-Бека Евкурова, который в этот же день отправил в отставку правительство региона и назначил на должность премьера Зялимхана Евлоева. Новый председатель правительства внес корректировки в структуру ведомства. В частности, в минкультуры, минстрое, минсельхозе и в минимущества появились новые руководители, количество вице-премьеров было сокращено с восьми до пяти, а профильные комитеты объединились с министерствами, тогда как комитет по экологии был преобразован в новое региональное министерство природных ресурсов и экологии.