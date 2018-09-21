Песков: Путин не сердился на Асада из-за Ил-20 и не отказывался отвечать на его звонки

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не игнорировал звонки президента Сирии Башара Асада после инцидента с российским Ил-20, сбитым по ошибке сирийскими ПВО. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, опровергая сообщения израильских СМИ, сославшихся на министра по делам разведки Израиля Исраэля Каца.

"Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ", - подчеркнул он.

Агентство SANA опубликовало телеграмму Асада президенту РФ с соболезнованиями в связи с крушением российского самолета Ил-20 17 сентября. Сирийский лидер обвинил в инциденте Израиль. Он уверен, что "такие трагические события не заставят нас и вас отказаться от продолжения борьбы с террором". О телефонном разговоре между Путиным и Асадом ни одна из пресс-служб не сообщала.

Объяснения Израиля

По словам Пескова, Путин в курсе тех объяснений, которые ВВС Израиля дали инциденту с российским Ил-20. "Президент в курсе всей информации [предоставленной ВВС Израиля по этому инциденту]", - отметил он.

Вопрос о том, удовлетворена ли Москва представленными объяснениями, Песков переадресовал в Минобороны РФ. "Речь идет о специфических данных, поэтому нужно спрашивать у наших коллег в оборонном ведомстве", - пояснил он. В связи с этим представитель Кремля назвал преждевременным вопрос о том, какие выводы Москва сделала в отношении будущего российско-израильских связей.

Представитель Кремля напомнил, что Путин уже дал оценку инциденту, которая "не требует каких-то дополнительных объяснений". Ранее президент заявил, что трагедия с российским самолетом похожа на "цепь трагических случайных обстоятельств".

При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прямо возложил ответственность на Израиль, сказав, что вина за сбитый самолет и гибель его экипажа "полностью лежит на израильской стороне", и пообещал, что Москва не оставит "без ответа подобные действия".

В Израиле заявили, что в инциденте виновны Сирия, Иран и организация "Хезболла", а также предложили помощь в расследовании происшествия. Пресс-служба израильской Армии обороны распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин провел в четверг встречи в Москве с командованием ВВС РФ по поводу гибели российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Делегация армии Израиля провела несколько встреч с командующим ВВС России и старшими должностными лицами российского командования, где представила российским коллегам отчет о ситуации и выводы собственного расследования инцидента. Путин также провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трагедия над Средиземным морем

17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.