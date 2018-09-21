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Песков: переговоры Путина и Лукашенко будут серьезными

Президент Белоруссии прибыл в Сочи с рабочим визитом

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прогнозирует, что переговоры российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которые пройдут в пятницу, будут продолжительными и насыщенными.

В беседе с журналистами представитель Кремля напомнил, что Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом. "Переговоры обещают быть достаточно продолжительными по времени и содержательными по контенту", - сказал он. Песков пояснил, что "вопросов на повестке дня много, потому что отношения двух союзных государств очень насыщенны и многовекторны".

"Будут очень серьезные переговоры", - отметил пресс-секретарь российского лидера. Он добавил, что в них принимают участие премьер-министры и профильные вице-премьеры двух стран.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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