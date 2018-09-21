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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
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Кремль уверен в нулевой толерантности к нарушениям на выборах 23 сентября

По словам пресс-секретаря президента, "четко заявлена позиция Центризбиркома о том, что ни малейшие проявления электоральной нечистоплотности не будут допущены"

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Кремль уверен, что к возможным нарушениям в ходе второго тура выборов глав ряда регионов РФ 23 сентября будет проявлена нулевая толерантность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Четко заявлена позиция Центризбиркома о том, что ни малейшие проявления электоральной нечистоплотности не будут допущены", - напомнил представитель Кремля. По его словам, это является "самым красноречивым сигналом и свидетельством того, что будет нулевая толерантность по отношению к таким негативными проявлениям".

Второй тур выборов пройдет 23 сентября во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае.

Ранее, после рекомендации ЦИК, избирком Приморья признал недействительными результаты прошедшего в крае 16 сентября второго тура выборов губернатора из-за многочисленных серьезных нарушений. Как заявила в среду глава ЦИК Элла Памфилова, ей бы очень не хотелось, чтобы нечто подобное ситуации в Приморье проявилось на выборах 23 сентября. Она пообещала нещадно выявлять нарушения "вплоть до отмены [результатов] выборов".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПамфилова, Элла АлександровнаПриморский крайХакасияХабаровский крайВладимирская областьСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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