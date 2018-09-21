Кремль уверен в нулевой толерантности к нарушениям на выборах 23 сентября

Эксперты: Россия сейчас вряд ли выйдет из Совета Европы, но Москва дала четкий сигнал

По словам старшего научного сотрудника сектора экономики европейских стран Национального исследовательского ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, СЕ в сегодняшнем виде не отвечает принципам политики РФ

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