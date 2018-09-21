Евросоюз и Россия провели консультации по борьбе с наркоугрозой

БРЮССЕЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Россия и Евросоюз провели плановые экспертные консультации по наркотической проблематике. Об этом сообщило в пятницу постоянное представительство РФ при ЕС. Консультации прошли в Брюсселе 19 сентября.
"Российскую межведомственную делегацию возглавлял заместитель директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Алексей Рогов, делегацию ЕС - заместитель директора департамента международных организаций Федерального министерства по делам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии [страны, председательствующей в Совете ЕС] Элизабет Маршанг", - указали в постпредстве.
"В ходе консультаций стороны подробно обсудили вопросы антинаркотической политики сторон, наркоситуации в России и государствах-членах Евросоюза, проблему новых психоактивных веществ, а также обменялись мнениями по выполнению итогового документа Спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН 2016 года по мировой проблеме наркотиков в контексте запланированного на 2019 год полноформатного обзора политической декларации и плана действий 2009 года в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков", - отметили в дипмиссии.
По его информации, в ходе переговоров, стороны подтвердили близость подходов России и ЕС по основным аспектам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, что открывает дополнительные возможности для налаживания взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в этой области.