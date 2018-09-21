Минюст: рекомендации СПЧ ООН будут внимательно проработаны в России

ЖЕНЕВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия внимательно изучит рекомендации Совета ООН по правам человека (СПЧ), представленные при рассмотрении ее национального доклада в рамках механизма Универсального периодического обзора (УПО). Об этом заявил в пятницу журналистам в Женеве, отвечая на вопрос ТАСС, министр юстиции РФ Александр Коновалов.

Подводя итоги завершившейся в пятницу на сессии СПЧ процедуры УПО, он сообщил, что из более 300 рекомендаций, которые были сформулированы в мае рабочей группой СПЧ, Россией "была принята 191 рекомендация, 77 - не приняты, а остальные приняты частично". "Там, где речь идет о необходимости корректировки законодательства, вопрос будет прорабатываться", - сказал министр. Что касается присоединения РФ к международным конвенциям, то это, пояснил он, "постоянно текущий процесс, при котором взвешиваются все аргументы, запрашивается и заслушивается мнение заинтересованных ведомств, гражданского общества".

Глава Минюста отметил, что в целом ряде рекомендаций речь идет о совершенствовании правоприменительной практики, однако еще больше тех, что касаются улучшения социально-экономического положения населения. По словам Коновалова, в этом случае многое зависит от возможностей федерального и местных бюджетов. "Очень многие вопросы должны решаться, собственно, без всяких рекомендаций, в контексте исполнения майского указа президента России и, в целом, в рамках социально-ориентированной политики страны, - подчеркнул министр. - Будем делать то, что делали всегда, но, естественно, с учетом опыта, который получили в рамках УПО".

Как отметил далее глава Минюста, многие рекомендации, принятые Россией, "по сути констатировали то, что мы сами знаем, пытаемся активно исправлять или уже, может быть, исправили". В свою очередь, не принятые Россией рекомендации СПЧ "во многом следовали из сложившейся традиции предвзятого отношения к России как к стране, где права человека постоянно нарушаются". А в некоторых случаях имело место "прямое противоречие нормам, которые в России существуют в виде законов". "Разумеется, мы категорически не можем принять оценки добровольного присоединения Крыма к Российской Федерации как оккупации и экспансии", - привел пример Коновалов.

В российском национальном докладе содержалась информация о выполнении рекомендаций, которые были даны в рамках предыдущего обзора в 2013 году, а также о новых мерах по поощрению и защите прав человека. Универсальный периодический обзор - это механизм сбора информации по правам человека во всех 193 странах ООН. УПО является постоянным напоминанием для государств о необходимости выполнения их обязательств и осуществления прав и основных свобод человека.