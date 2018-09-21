В Совфеде заявили, что санкции США не отпугнут покупателей российского вооружения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Угроза применения санкций со стороны США не отпугнет страны, желающие приобрести российское вооружение и технику. Об этом в пятницу журналистам заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Я думаю, [это решение] не спугнет, потому что наше оружие лучшее, и, естественно, никто не будет брать чепуху американскую. Поэтому в любом случае будут брать наши истребители, в любом случае [ЗРК] С-400 будут брать", - сказал он на просьбу прокомментировать введение Вашингтоном санкций против Китая за закупку 10 истребителей компании "Сухой" (Су-35) и нескольких систем С-400. По его мнению, действия США также вынудят клиентов российских оборонных предприятий вести взаиморасчеты в национальных валютах.

Говоря о том, что ряд стран теперь окажется перед выбором между закупкой техники у РФ и следованием воли Вашингтона, Бондарев заметил, что "безопасность любого государства превыше всего". "Я думаю, если они будут бояться, что у них арестуют счета или что какие-то фирмы попадут под санкции, то это по сравнению с безопасностью ничего не значит", - подчеркнул он.

"Весь мир в той или иной степени берет наше оружие. Те же американцы покупают у нас [ракетные двигатели] РД-180", - продолжил сенатор. "Наши [системы и самолеты], во-первых, и надежнее, и эффективнее, и дешевле. И в процессе эксплуатации они также проще осваиваются экипажами, операторами", - отметил Бондарев, ранее возглавлявший Воздушно-космические силы РФ.

Он также убежден, что в итоге санкционная политика США приведет к их изоляции. "Они сами себе могилу копают, одни останутся", - резюмировал он.

Санкции и черные списки

Ранее стало известно, что США ввели санкции против Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) из-за закупки 10 истребителей Су-35 в декабре 2017 года и нескольких систем С-400 в январе текущего года.

В тот же день власти США внесли в свой черный список еще 33 физических и юридических лица России, связанных с ее оборонно-промышленным комплексом, а также разведкой.

Как сообщил представитель администрации США высокого ранга, госсекретарь Майкл Помпео "добавил [в черный список] 33 лица" и организации, которые "действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России" в рамках закона CAATSA.

Теперь в этом "контрольном списке" находятся 72 позиции. Согласно разделу 231 CAATSA, который регулирует формирование данного перечня, "любое лицо, которое сознательно участвует в значительных деловых операциях с любым из этих лиц, подпадает под санкции". Иными словами, американское законодательство предусматривает применение американских рестрикций против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России.

