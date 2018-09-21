МИД РФ: политизация правозащитной деятельности ОБСЕ ведет к нагнетанию конфронтации

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ежегодное совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения сохраняет свою конфронтационную направленность из-за нацеленности Украины и Запада на политизацию правозащитной тематики. Об этом говорится в комментарии МИД России, распространенном во вторник в связи с завершением работы совещания, которое состоялось в Варшаве.

"К сожалению, данный крупный международный форум сохраняет свою конфронтационную направленность, - отметили в дипломатическом ведомстве. - Причиной тому - нацеленность ряда западных стран и Украины на политизацию обсуждения правозащитных проблем, избегая таким образом их предметного рассмотрения".

"В то же время, - указывается в комментарии, - все попытки украинской стороны обвинить во всех своих бедах Россию не смогли отвлечь внимание от негативных тенденций в правозащитном досье Киева, включая гонения на национальные и международные СМИ и журналистов, героизация нацизма и бывших нацистских приспешников, принудительная украинизация русскоязычного населения и представителей нацменьшинств".

В состав российской межведомственной делегации, которая приняла участие в работе совещания, вошли сотрудники МИД, Министерства высшего образования и науки, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Генеральной прокуратуры, Центральной избирательной комиссии и Федеральной службы исполнения наказаний.

"Состоялась дискуссия по всему спектру вопросов, связанных с обеспечением прав человека, такими как свобода выражения мнения, права нацменьшинств, борьба с торговлей людьми, равенство мужчин и женщин, положение беженцев и мигрантов, противодействие ксенофобии и нетерпимости, - констатировали в МИД РФ. - Российская делегация выступала за открытый и конструктивный диалог по актуальным вызовам, с которыми сталкиваются сегодня государства в регионе ОБСЕ. Обращали внимание на имеющиеся недочеты в области обеспечения прав несопровождаемых детей-мигрантов в Евросоюзе, необходимость оказания помощи жертвам торговли людьми, важность борьбы с ксенофобией и нетерпимостью, а также соблюдения религиозных свобод. Призвали прекратить притеснения российских и русскоязычных СМИ и обеспечить право национальных меньшинств на образование".

"Показательно, что в мероприятии приняло участие значительно число представителей гражданского общества, выступавших со сходных с Россией позиций", - обратили внимание в министерстве.