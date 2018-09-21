Жириновский назвал политическим преследованием возбуждение против него на Украине дела

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает политическим преследованием возбуждение против него на Украине уголовного дела.

"Это попытки политического преследования за то, что я называю вещи своими именами. Например, говорю, что нынешняя киевская власть ведет даже не гражданскую войну в Донбассе, а этническую войну с русским народом в целом", - заявил он ТАСС, комментируя сегодняшнее решение Шевченковского районного суда Киева разрешить Генеральной прокуратуре Украины начать специальное досудебное расследование в отношении него и еще двух депутатов Госдумы.

По словам лидера либерал-демократов, преследования связаны с тем, что партийные активисты "помогали русским на Украине, чем могли". "ЛДПР не военная организация и не власть, у нас не так много возможностей, чтобы помогать русским, которые оказались в тяжелом положении на Украине, но чем можем - помогаем. Кому-то помогли сделать российский паспорт, несколько раз отправляли в Донбасс гуманитарную помощь: лекарства, бинты, еду, которая может долго храниться, подержанный автомобиль. И вот за эту помощь в Киеве против меня уголовное дело возбудили еще в 2016 году", - пояснил Жириновский.

И с тех пор, продолжил он, меняются какие-то процессуальные детали и "запускаются новости по новой". "Хотят впечатление произвести, привлечь внимание, дескать вот на кого замахнулись, самого Жириновского судить хотят", - добавил российский политик.

Однако, по мнению Жириновского, в конечном счете, судить будут не его, а "всю нынешнюю киевскую камарилью во главе с Порошенко". "Причем не в Киеве, а в Москве или в Гааге. Был такой специальный международный уголовный суд по бывшей Югославии, будет такой же по бывшей Украине", - заключил лидер ЛДПР.

Ранее в отношении Жириновского Украиной также были применены санкции, предусматривающие запрет на въезд в страну, блокирование активов, временное ограничение на пользование и распоряжение имуществом.