Лавров: настало время освободить Боснию и Герцеговину от элементов внешнего управления

БАНЯ-ЛУКА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия считает своевременным освобождение Боснии и Герцеговины (БиГ) от элементов внешнего управления и превращение страны в независимое, суверенное государство. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи и переговоров с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

"Мы считаем абсолютно своевременным, если даже не перезревшей задачей, - освобождение БиГ от элементов внешнего управления и окончательное превращение страны в независимое суверенное государство, которое распоряжается своей судьбой", - отметил глава МИД РФ.

Министр подчеркнул, что "Россия твердо привержена Дейтонским соглашениям и выступает против любых попыток их ревизовать". "Любые реформы возможны только по согласованию двух равноправных энтитетов и всех трех конституционных народов [БиГ]", - добавил Лавров.

Кроме того, Лавров сообщил, что Москва отвергает попытки поставить народы Балкан перед выбором между Россией и Западом. "Абсолютно неприемлема линия некоторых внешних игроков, которые пытаются поставить народы балканского региона перед выбором - либо вы с Западом, либо вы с Россией", - отметил министр.

Он напомнил, что "Россия вместе с Европой и США была одним из авторов Дейтонских соглашений (положили конец конфликту между мусульманской, хорватской и сербской общинами в Боснии и Герцеговине - прим. ТАСС), была одним из соавторов резолюции 1244 [Совета Безопасности ООН] по косовскому урегулированию". "И мы не видим никаких причин к тому, чтобы прекратить это взаимодействие, чтобы превращать Балканы в очередной раз в предмет распрей между Россией и Западом", - добавил глава МИД РФ.

Коснувшись проблем, которые сохраняются на Балканах, он упомянул Косово, Македонию и Черногорию. "Мы убеждены, что эти вопросы должны решаться на основе обоюдного согласия заинтересованных сторон при полном уважении мнения населения соответствующих стран", - резюмировал Лавров.