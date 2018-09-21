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Лавров: Россия будет работать в Совете Европы при отсутствии дискриминации его участников

Глава МИД РФ подчеркнул, что никто из членов СЕ не может быть дискриминирован
© Александр Щербак/ТАСС

БАНЯ-ЛУКА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия готова работать в Совете Европы только при отсутствии дискриминации его стран-участниц. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается Совета Европы, Россия хочет оставаться в том Совете Европы, в который мы в свое время вступали, - сказал министр. - Имею ввиду Совет Европы, в уставе которого записано, что во всех его структурах каждая страна имеет равные права".

"Никто из членов Совета Европы не может быть дискриминирован, - подчеркнул Лавров. - В таком Совете Европы мы готовы работать и дальше. Все остальное зависит от членов Совета Европы".

В четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы в связи с противоречиями, возникшими между Москвой и Страсбургом.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаЛавров, Сергей ВикторовичРоссия
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