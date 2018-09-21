Лавров: США и Европа вмешиваются в дела Македонии, агитируя за переименование страны

БАНЯ-ЛУКА, 21 сентября. /ТАСС/. Агитация лидеров европейских стран и представителей руководства США в поддержку переименования Македонии на предстоящем референдуме - это вмешательство во внутренние дела страны. Об этом на пресс-конференции заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

"Посмотрите на количество западных визитеров, которые посетили Македонию буквально в этом месяце. Это руководители многих европейских стран, представители руководства Соединенных Штатов. И все они в публичных выступлениях в Скопье не стесняются агитировать за голосование на референдуме в пользу Преспанского соглашения [о новом официальном наименовании Македонии - Республика Северная Македония]. Если это не вмешательство во внутренние дела, тогда я даже не знаю, что можно назвать вмешательством", - заявил Лавров.

"Я приглашаю вас посмотреть в СМИ, в социальных сетях, в интернете, что говорит Россия по этому поводу: мы ничего не говорим такого, что могло бы истолковываться как агитация за то или иное голосование", - подчеркнул министр.

17 июня главы МИД Македонии и Греции подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Референдум по новому конституционному наименованию Македонии намечен на 30 сентября, а в январе следующего года парламент должен будет утвердить изменения, внесенные в связи с этим в конституцию страны. После этого документ должен поступить на ратификацию уже в греческий парламент.