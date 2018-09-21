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Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Действующий глава республики снял свою кандидатуру по состоянию здоровья, уточнили в региональном избиркоме
Глава Хакасии Виктор Зимин Владимир Гердо/ТАСС
Глава Хакасии Виктор Зимин
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 21 сентября. Глава Республики Хакасия Виктор Зимин, не набравший в первом туре выборов главы региона 9 сентября 50% голосов и намеревавшийся принимать участие во втором туре, где его соперником стал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, снял свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель избирательной комиссии республики Александр Чуманин.

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"Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья", - сказал Чуманин, отметив, что заявление Зимина поступило в избирком утром в пятницу.

Он также пояснил, что если Зимин отказывается от участия в выборах, во втором туре вместе с Коноваловым примет участие председатель совета регионального отделения "Справедливой России" Андрей Филягин, который в первом туре стал третьим после кандидатов "Единой России" и КПРФ по числу набранных голосов.

В Хакасии 9 сентября прошли выборы главы республики, мэра и горсовета Абакана. Во второй тур выборов главы региона, который пройдет 23 сентября, вышли депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ), набравший 44,81% голосов, а также действующий глава республики Виктор Зимин ("Единая Россия") с 32,42% голосов.

Теги
Зимин, Виктор МихайловичРоссияХакасия
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