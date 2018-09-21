ЦИК: во втором туре выборов главы Хакасии должны принять участие Коновалов и Филягин

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин должен принять участие во втором туре выборов губернатора Хакасии после того, как Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Об этом сообщил в пятницу ТАСС зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
"Следующий за вторым кандидат", - сказал он, отвечая на вопрос, кто теперь будет участвовать во втором туре вместе с коммунистом Валентином Коноваловым.
Филягин занял на выборах 9 сентября третье место, набрав 11,23%. Третье место в первом туре выборов занял кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин, набравший 11,23%. Он должен подать в избирком заявление не позднее чем на второй день со дня выбытия кандидата, по которому первоначально назначено повторное голосование.
Николай Булаев также сообщил, что второй тур выборов губернатора республики после снятия Зимина должен пройти в ближайшее воскресенье через две недели после того, как глава региона Виктор Зимин подаст заявление о снятии своей кандидатуры.
"Наиболее вероятно, что следующее голосование состоится через две недели после подачи заявления Зиминым", - сказал он.
Виктор Зимин в пятницу подал в избирком республики заявление о снятии своей кандидатуры "по состоянию здоровья". В первом туре выборов он уступил депутату горсовета Абакана Валентину Коновалову (44,81%), набрав 32,42%.
Второй тур выборов должен был состояться 23 сентября.
В законе о выборах главы Республики Хакасия говорится, что, если до проведения повторного голосования один из зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его место по решению избирательной комиссии передается следующему по числу полученных голосов зарегистрированному кандидату при наличии его письменного заявления.