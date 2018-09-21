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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

Памфилова: новые выборы губернатора Приморья потребуют от 100 до 200 млн рублей

Глава ЦИК уточнила, что деньги должны выделяться из краевого бюджета

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Новые выборы губернатора Приморья могут потребовать от 100 до 200 млн рублей из краевого бюджета. Об этом в пятницу рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью телеканалу РБК.

"Это новые выборы абсолютно. И в законе предусмотрено, что в этом случае деньги должны выделяться из краевого бюджета, поскольку выборы региональные - значит из регионального бюджета. Мы можем сейчас прикинуть, если как обычно выделяется на два тура, от 200 до 100 млн в зависимости от того как пойдет, ну где-то в этих пределах", - сообщила она.

ЦИК в среду рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными, так как из-за многочисленных нарушений установить итоги реального волеизъявления невозможно. Во втором туре выборов участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.

Теги
РоссияПамфилова, Элла Александровна"Единая Россия"КПРФПриморский крайТарасенко, Андрей ВладимировичСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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