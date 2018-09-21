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МИД РФ: политизация Совета ООН по правам человека дискредитирует его работу

При этом в ведомстве указали, что ряд адресованных Москве рекомендаций касались не ситуации с правами человека, а представляли собой политические требования

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Попытки обвинять Москву в нарушении прав человека в Крыму, Донбассе, Абхазии и Южной Осетии дискредитируют Совет ООН по правам человека (СПЧ). Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ в связи с обсуждением в пятницу в СПЧ ситуации в области прав человека в России в рамках процедуры Универсального периодического обзора (УПО).

"Министр юстиции РФ Александр Коновалов представил и подробно разъяснил международному сообществу позицию России в отношении более 300 рекомендаций в правозащитной сфере, полученных от государств-членов ООН. Российская сторона приняла полностью или частично 225 рекомендаций, что является наглядным свидетельством стремления к более полному соблюдению международных правозащитных обязательств", - отметили в дипведомстве.

При этом в ведомстве указали, что ряд адресованных Москве рекомендаций касались не ситуации с правами человека, а представляли собой политические требования. "Ряд государств, включая Украину и Грузию, попытались выставить политические требования, связанные с территориями, не относящимися к юрисдикции РФ, - юго-востоком Украины и независимыми государствами Абхазией и Южной Осетией, - указали в МИД. - Утверждалось и о якобы аннексии или оккупации Крыма, который, как известно, воссоединился с Россией в 2014 году в полном соответствии с международным правом путем демократического и свободного волеизъявления его населения".

"Подобные заходы подрывают институциональные основы процедуры Универсального периодического обзора и дискредитируют деятельность Совета ООН по правам человека", - подчеркнули в дипведомстве.

Здесь также отметили, что Москва готова к дальнейшей работе по обеспечению прав человека в соответствии со своими международными обязательствами. "Следует отметить, что в ходе состоявшегося обсуждения все выступившие государства положительно охарактеризовали сотрудничество РФ с процедурой УПО", - добавили в МИД РФ.

Теги
АбхазияКоновалов, Александр ВладимировичУкраинаГрузияРоссияЮжная ОсетияКрым
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