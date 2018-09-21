Памфилова: Зимин трезво оценил свои возможности и поступил, как считает нужным

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что снятие губернатором Хакасии своей кандидатуры со второго тура выборов свидетельствует о трезвой оценке им своих возможностей.

Зимин в пятницу подал в избирком республики заявление о снятии своей кандидатуры "по состоянию здоровья". В первом туре выборов он уступил депутату горсовета Абакана, кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%), набрав 32,42%. Второй тур должен был состояться уже в это воскресенье, 23 сентября.

"Хорошо, что не совсем поздно [снял свою кандидатуру], сэкономит государственные деньги, чтобы нам 23 сентября не проводить [голосование]. Он реально оценил свои возможности и поступил так, как считает нужным", - сказала она ТАСС в пятницу.

В законе о выборах главы Республики Хакасия говорится, что если до проведения повторного голосования один из зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его место по решению избирательной комиссии передается следующему по числу полученных голосов зарегистрированному кандидату, при наличии его письменного заявления.

Третье место в первом туре выборов занял кандидат от "Справедливой России", предприниматель Андрей Филягин, набравший 11,23%. Теперь он должен подать в избирком заявление о согласии на второй тур не позднее чем на второй день со дня выбытия предыдущего кандидата. В случае его согласия, второй тур пройдет в ближайшее воскресенье через две недели, 7 октября.