ЦИК: второй тур выборов в Хакасии пройдет 7 октября в случае согласия кандидата Филягина

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Второй тур выборов главы Хакасии пройдет 7 октября, при условии что занявший третье место в первом туре кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин согласится в нем участвовать. Об этом сообщил ТАСС в пятницу член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

"В избирком поступило заявление [Виктора] Зимина о снятии своей кандидатуры. Избирательной комиссией принято решение завтра предложить участвовать в выборах Андрею Филягину, занявшему третье место. Если он согласится, то 7 октября, через две недели, состоится голосование по двум кандидатурам: Валентин Коновалов и Андрей Филягин", - сказал он.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила, что теперь второй тур должен пройти через две недели, 7 октября. "Да, через две недели", - сказала она ТАСС, отвечая на вопрос, пройдет ли второй тур 7 октября.

Зимин в пятницу подал в избирком республики заявление о снятии своей кандидатуры "по состоянию здоровья". В первом туре выборов он уступил депутату горсовета Абакана, кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%), набрав 32,42%. Второй тур должен был состояться уже в это воскресенье, 23 сентября.

В законе о выборах главы Республики Хакасия говорится, что, если до проведения повторного голосования один из зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его место по решению избирательной комиссии передается следующему по числу полученных голосов зарегистрированному кандидату при наличии его письменного заявления.

Третье место в первом туре выборов занял кандидат от "Справедливой России", предприниматель Андрей Филягин, набравший 11,23%. Он должен подать в избирком заявление не позднее чем на второй день со дня выбытия кандидата, по которому первоначально назначено повторное голосование.